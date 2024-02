Yaras vencem a Irlanda na etapa do Canadá do Circuito Mundial

Neste fim de semana, acontece mais uma edição do Vancouver Sevens, a etapa canadense do Circuito Mundial de rúgbi sevens. As Yaras fizeram suas duas primeiras partidas da fase de grupos nesta sexta-feira (23). As brasileiras perderam para Nova Zelândia, mas ganharam da Irlanda por 24 a 7 e agora buscam uma vitória sobre a África do Sul para tentar avançar às quartas de final. Essa foi a primeira vez desde 2017 que a seleção feminina de rúgbi sevens vence a Irlanda em uma etapa do Circuito Mundial.

As Yaras fizeram um grande jogo contra a seleção da Irlanda. No primeiro tempo, o Brasil abriu 7 a 0 com um try de Bianca Silva, seguido por uma conversão de Luiza Campos. Em seguida, após um belo trabalho defensivo das Yaras, Talia Costa arrancou pelo lado esquerdo do campo para fazer o segundo try brasileiro na partida. Assim, o Brasil foi para o intervalo vencendo por 12 a 0.

Logo na primeira jogada do segundo tempo, mais um try brasileiro. Bianca arrancou pelo lado esquerdo do campo e deu o passe para Talia finalizar a jogada e ampliar a vantagem brasileira. A Irlanda descontou com um try e conversão, mas após um momento de vantagem numérica, voltou a somar nove pontos com um try de Gabriela Lima e conversão de Raquel Kochann.