Sesc Flamengo rebaixa São Caetano na Superliga Feminina

A Superliga Feminina de vôlei conheceu seu primeiro time rebaixado da temporada 2023/2024. Na noite desta sexta-feira (23), o São Caetano perdeu para o Sesc Flamengo por 3 a 0, com parciais de 25/20, 25/11 e 25/18. Com o resultado, a equipe do ABC Paulista está rebaixada para a Superliga B, com cinco rodadas de antecedência. Do lado carioca, o Sesc Flamengo segue em primeiro lugar na classificação geral com 16 vitórias e apenas uma derrota.

O São Caetano tinha ficado em 11º lugar na última edição da Superliga Feminina e iria disputar a Superliga B em 2024. Mas com a desistência do ADC Bradesco, a Confederação Brasileira de Vôlei repassou a vaga da equipe para o São Caetano. Porém, com a equipe chamada em cima da hora para a disputa da Superliga, São Caetano teve dificuldade encontrar patrocinadores para ajudar a bancar o time na temporada. Com poucos recursos, o time não conseguiu ir bem na Superliga, perdendo todas as 17 partidas que fez até aqui.

Para se manter na Superliga, o time paulista precisava vencer o Sesc Flamengo nesta sexta-feira em pleno Maracanãzinho. Mas como era de se esperar, as rubro-negras dominaram a partida. As líderes da Superliga mostraram mais uma vez um ótimo volume de jogo para ganhar o jogo por 3 a 0.