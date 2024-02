"Hoje entrei mais tenso, mas me adaptei super bem e me mantive focado. A torcida me ajudou muito a me recuperar depois de uma quebra. Foi muito importante para mim aprender a conviver com a torcida desde pequeno, tem que chamar nos momentos difíceis, tem que buscar apoio de todos os lados e foi o que fiz hoje", completou o brasileiro.

Outros brasileiros e próximo adversário

Além disso, João Fonseca também comemorou as campanhas de Thiago Monteiro e Thiago Wild, além de projetar o duelo com o argentino Mariano Navone. "Estou muito feliz, os dois Thiagos são muito amigos meus, depois de várias lendas do tênis brasileiro, eu consigo fazer um feito histórico. Muito feliz, é agradecer a todos e seguir porque eu quero mais", declarou o jovem tenista. O confronto ocorrerá ainda nesta sexta-feira (23), às 19h20.

"Navone é conhecido meu, já joguei com ele na minha segunda vitória de Challenger. Vai ser um jogo duro, ele é argentino corre para caramba, passa muita bola, está em um momento único da carreira dele", concluiu João.