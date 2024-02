Nicole Silveira alcança melhor resultado da carreira em Mundiais

A brasileira Nicole Silveira não cansa de fazer história! Na manhã desta sexta-feira (23), ela finalizou o Mundial de skeleton na 13ª colocação, alcançando seu melhor resultado na carreira na sua quinta participação no torneio. Além disso, a marca é o segundo melhor desempenho do Brasil em uma prova olímpica de inverno em Campeonatos Mundiais.

Na primeira descida do dia, e a terceira no geral, Nicole terminou o percurso no tempo de 57s68, bem superior aos resultados obtidos no primeiro dia da competição. Na sequência, a brasileira praticamente repetiu a marca anterior, fez 57s69 e acabou na 13ª posição da classificação geral. Ao todo, depois da disputa de quatro descidas, ela atingiu o somatório de 3min52s97.

Nas suas outras participações, Nicole Silveira havia tido como melhor desempenho um 16º lugar, conquistado em 2023, na Suíça. O resultado também é importante para o esporte brasileiro, já que é a segunda melhor colocação de uma atleta do país em uma prova considerada olímpica em um Campeonato Mundial. O grande feito segue sendo da carioca Isabel Clark, que, em 2001, terminou o evento internacional no snowboard cross na 12ª posição.