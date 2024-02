Letícia Oro Melo é quinta em Madrid; Lissandra fica em oitavo

Letícia Oro Melo e Lissandra Maysa Campos estiveram no Meeting Indoor de atletismo em Madri, na Espanha. Na final do salto em distância da capital espanhola, as brasileiras não conseguiram subir ao pódio. Letícia encerrou com a quinta posição e Lissandra, que vai disputar o Mundial Indoor de Glasglow, ficou com a oitava.

Entre as brasileiras, Letícia Oro foi quem conseguiu o primeiro salto válido. Na terceira tentativa, a brasileira conseguiu marcar 5,99m. Ela seguiu evoluindo nos saltos seguintes e alcançou a distância de 6,35m na penúltima chance e não a superou na oportunidade seguinte. Letícia tem como melhor marca da carreira 6,89m, que lhe garantiu a medalha de bronze do Campeonato Mundial de 2022.

Assim como Letícia, Lissandra Campos também conseguiu sua melhor marca da prova no penúltimo salto. Ela não conseguiu marcas válidas nas três primeiras tentativas e só acertou 5,51m na quarta chance. Na quinta, fez 6,14 e teve mais um salto invalidado na última oportunidade. Lissandra fez sua melhor marca da carreira no ano passado, quando saltou para 6,69m e se sagrou campeã do GP Sul-Americano Adhemar Ferreira.