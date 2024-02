Laura Correia é vice-campeã da espada no Pan Cadete e Juvenil

Outros brazucas Além de Laura, a espada feminina contou outras brasileiras. No entanto, Aydee Dias, Giulia Komatsu e Mariana Gondo se despediram nas oitavas de final (quadro 16). Na mesma fase, Stella Santos acabou derrotada no sabre feminino, enquanto Camila Vieira caiu uma rodada antes. Carolina Szasz também participou da disputa da arma, mas não passou das poules. Ana Beatriz Fraga ficou a uma vitória do pódio, mas caiu para a norte-americana Isabella Favo nas quartas de final. No florete masculino, Luiz Foschini foi quem mais chegou perto do pódio. Ele parou no quadro 8 diante do norte-americano Conrad Lo. Dois jogos antes, Luiz havia eliminado seu compatriota Pedro Nogueira em duelo pelo quadro 32. Guilherme Lobo e Gustavo Bueno pararam nas oitavas de final. O Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima segue até a próxima quarta-feira (27).