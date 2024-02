Guilherme Toldo avança aos 32 avos na Copa do Mundo de Cairo

Na etapa de Cairo da Copa do Mundo de florete, no Egito, o brasileiro Guilherme superou a chave preliminar, vencendo dois adversários, e avançou aos 32 avos de final da competição. Agora, ele irá encarar o polonês Adrian Wojtkowiak, de 25 anos, neste sábado (24). Lorenzo Mion, Paulo Morais e Pedro Marostega, por sua vez, acabaram eliminados na disputa individual.

Iniciando sua campanha na fase de poules, Guilherme teve uma atuação quase irretocável, triunfando em cinco dos seis duelos disputados. Sua única derrota ocorreu para o alemão Paul Luca Faul. Mais tarde, no mata-mata da chave preliminar, o brasileiro bateu Nils Alexander Fabinger, da Alemanha, por 15 a 11. Já para garantir seu lugar no evento principal, Toldo eliminou o chinês Zeng Zhaoran, terceiro colocado no ranking mundial júnior, onde venceu o rival por 15 a 6.

Dessa forma, com a classificação, Guilherme Toldo seguiu adiante e enfrentará o polonês Adrian Wojtkowiak. O adversário é o atual 52º melhor esgrimista do mundo no florete, sendo o terceiro melhor atleta da Polônia no ranking. O Brasil também possui uma atleta classificada à chave principal da Copa do Mundo no feminino. Na última quinta-feira (22), Bia Bulcão passou pela etapa preliminar e avançou para encarar a chilena Katina Proestakis. Ambos os brasileiros voltarão para o torneio neste sábado (24), a partir das 3h, no horário de Brasília-DF.