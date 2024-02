Arthur Nory se classifica para a final da etapa de Cottbus

Nas barras paralelas, Caio competiu ao lado de Bernardo Miranda. Os dois se despediram da etapa com 43º lugar (12,566) e 28º lugar (13,366), respectivamente, do aparelho. No salto, Yuri Guimarães conseguiu êxito nos dois e fechou em 13º lugar com 14,200. Final da barra fixa A final da barra fixa na etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica artística por aparelhos está marcada para este domingo (24), a partir das 11h. No Brasil, a fase vai contar com transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).