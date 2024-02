Alice, Camilla e Rayan vão à semifinal na Copa do Mundo de Baku

Na disputa da etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica de trampolim, os brasileiros Alice Gomes, Camilla Gomes e Rayan Dutra se classificaram para a semifinal das suas respectivas chaves. Eles voltarão ao torneio já neste sábado (24), em busca de garantir seus lugares na decisão. Além disso, a CazéTV fará transmissão das finais no próximo domingo (25), a partir das 5h, no horário de Brasília-DF.

No feminino, Alice e Camilla fecharam suas apresentações com a nota final de 54.000 e 53.960, respectivamente. Do mesmo modo, entre os homens, Rayan teve o bom desempenho e alcançou a pontuação de 58.570. Os três atletas competirão novamente na manhã deste sábado, pela disputa da semifinal.

De olho em Paris-2024

Com uma grande atuação no último Campeonato Mundial da modalidade, em novembro, Alice Gomes já garantiu uma vaga para o Brasil nos Jogos de Paris-2024. Além disso, como foi a Alice que confirmou a classificação olímpica, Camilla poderá conseguir mais uma vaga para o país através das Copas do Mundo. Para isso, ela precisará ficar entre as três primeiro colocadas ao fim da classificação acumulada do ciclo.