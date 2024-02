Ygor Coelho confirma favoritismo na 1ª rodada em Uganda

Atualmente no top-50 do ranking mundial de badminton com 48ª posição, Ygor Coelho entrou na chave principal do International Challenge de Uganda como o cabeça de chave número 1. Favorito à conquista do torneio, Ygor precisou de três sets para derrotar o emiratense Mohammed Munawar na primeira rodada. Nas duplas, os brasileiros também venceram e o país ficou com 100% nesta quinta-feira (22).

Apesar de Munawar (555º) estar a mais de 500 posições abaixo no ranking, Ygor Coelho não teve vida fácil. No primeiro set, ele abriu 1 a 0 com uma diferença pequena. Em seguida, sofreu o empate quando o jogador emiratense conseguiu equilibrar o jogo de vez. Porém, o brasileiro retomou o controle e fechou o duelo em parciais de 21/18, 22/24 e 21/15.

Na próxima rodada do International Challenge de Uganda, Ygor tem pela frente o indiano Abhishek Kanapala. Na primeira rodada, o atleta asiático que veio do qualificatório superou o norte-americano Howard Shu, número 78 do ranking mundial de badminton.