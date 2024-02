Thiago Wild avança às quartas de final do Rio Open

O Brasil terá ao menos dois representantes nas quartas de final do torneio de simples do Rio Open. Após ter o seu jogo paralisado por conta da chuva, Thiago Wild garantiu a vitória no confronto contra o espanhol Jaume Munar por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3. Dessa forma, o tenista paranaense está nas quartas de final do torneio, se juntando ao vencedor do duelo entre Thiago Monteiro e Felipe Meligeni que ainda se enfrentam nesta quinta-feira (22).

Thiago Wild começou jogando muito bem contra Jaume Munar. O espanhol cometeu uma série de erros no primeiro set e viu o brasileiro abrir 4/0 no placar, com duas quebras de serviço. Com direito a 14 winners na parcial, Wild garantiu uma vitória por 6/2 no primeiro set. Mas na sequência, a chuva começou a aparecer no Rio de Janeiro. Após apenas cinco games jogados, a partida foi suspensa por conta do clima. A partida continuou nesta quinta-feira (22) com 6/2 e 2/3 no placar.

Munar voltou bem no jogo e ganhou o segundo set por 6/4. A parcial decisiva começou empatada em 3/3. Mas Thiago Wild conseguiu duas quebras de serviço para vencer três games seguidos e fechar o jogo após 2h15min. Nas quartas de final do Rio Open, Wild enfrentará o vencedor do confronto entre Tomás Barrios Vera, do Chile, e Cameron Norrie, da Grã-Bretanha.