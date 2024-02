Thiago Monteiro vence Meligeni e vai às quartas do Rio Open

Thiago Monteiro está perto de voltar ao top-100 do ranking de simples do ATP. Após avançar às oitavas de final do Rio Open com a lesão de Carlos Alcaraz, o cearense ganhou o duelo nacional contra Felipe Meligeni Alves por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Com o resultado, Monteiro está nas quartas de final do torneio pela primeira vez desde 2017.

Felipe Meligeni saiu na frente no primeiro set, com uma quebra logo nos primeiros games para abrir 3/1 na parcial. Mas Monteiro saiu atrás do prejuízo e devolveu a quebra para empatar o set. O cearense chegou a ter dois set points, enquanto Meligeni sacava em 4/5. Mas Felipe salvou os pontos e a parcial voltou a ficar empatada. Mas Thiago Monteiro venceu dois games seguidos para fazer 7/5. Vindo do qualifying, Felipe Meligeni parecia cansado no segundo set e assim, foi cometendo mais erros do que o adversário. No oitavo game, Thiago Monteiro conseguiu quebrar o serviço do adversário para ficar em vantagem e sacar para fechar o jogo. Confirmando o serviço no game seguido, Monteiro garantiu a vitória por 2 a 0 após 1h42min