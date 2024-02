Sete brasileiros vão ao mata-mata no Mundial de parabadminton

Ainda no masculino, Rogério de Oliveira garantiu seu lugar no mata-mata na classe SL4. Ele jogará contra o tailandês Chawarat Kitichokwattana, nono colocado no ranking mundial. Do mesmo modo, no feminino, Daniele Souza também avançou na sua chave individual, disputando a categoria WH1. A atleta do Brasil medirá forças com a belga Man-Kei To, campeã europeia no ano passado, nas oitavas de final.

Por fim, nas duplas femininas da classe WH1-WH2, Auricélia Evangelista e Maria Gilda Antunes carimbaram sua vaga nas quartas. Suas adversárias na próxima fase serão as chinesas Yu Tong Liu e Meng Lu Yin. Além disso, outro sete brasileiros encerraram suas participações no Mundial nesta quinta-feira (22).