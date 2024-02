Praia Clube e Bluvôlei ganham na Superliga Feminina

Bluvôlei entra no G8

Tem time novo na zona de classificação aos playoffs da Superliga Feminina. No outro jogo da noite, o Bluvôlei ganhou do Barueri fora de casa por 3 a 2 (25/20, 14/25, 20/25, 25/19 e 15/12). A jovem ponteira Geovana, de apenas 21 anos, foi o destaque do time catarinense na partida, anotando 30 pontos (25 de ataque, três de bloqueio e dois aces). Assim, Geovana foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a oposta Camila Mesquita, do Barueri, que saiu do banco de reservas para anotar 35 pontos.

Com o resultado da partida, Barueri segue na sétima posição na classificação geral da Superliga Feminina, com 23 pontos. Já o Bluvôlei está em oitavo lugar, com 18, a mesma pontuação do Unilife Maringá. Mas pela razão de sets, o time catarinense fica na frente e garante o lugar no G8.