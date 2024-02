João Fonseca bate chileno e está nas quartas de final do Rio Open

Pela primeira vez em mais de 20 anos, o Brasil terá três tenistas nas quartas de final de um ATP 500. Após Thiago Wild e Thiago Monteiro se classificarem entre os oito melhores do Rio Open, foi a vez de João Fonseca avançar para as quartas no saibro carioca. O tenista da casa venceu o chileno Cristian Garin por 2 sets a 0, com duplo 6/4 para avançar de fase na competição.

Uma das maiores promessas do tênis brasileiro, João Fonseca terminou 2023 como líder do ranking mundial juvenil. Agora, aos 17 anos em seu primeiro ano completo no circuito profissional, o jovem tenista já chega nas quartas de final de um torneio ATP. Ele é o atleta mais novo desde Alexander Zverev no ATP de Hamburgo de 2014 a alcançar às quartas de final de um torneio da elite do circuito mundial.

O jogo começou tenso, com quebras dois dois lados da quadra. Mas com muita agressividade, João Fonseca conseguiu forçar Garin a erros para ficar em vantagem na partida. Após o empate em 4 a 4 no primeiro set, o brasileiro ganhou dois games seguidos para fechar a parcial. O segundo set seguiu parecido, com o duelo chegando empatado no 4/4. João fez um ótimo nono game para fazer 5/4 e pressionando Garin que precisava confirmar o serviço. Mas João Fonseca conseguiu quebrar o chileno para fechar a partida.