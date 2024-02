Guagas, de Walla, perde em casa nos playoffs da Champions

Duro revés para o Guagas Las Palmas na estreia dos playoffs da Champions League de vôlei masculino. A equipe do brasileiro Walla Souza perdeu a partida de ida das quartas de final para o Ziraat Bank Ankara, da Turquia, nesta quinta-feira (22). Depois de sair na frente, o resultado negativo veio com o placar de 3 sets a 1 (17/25, 25/23, 25/21 e 25/23).

As coisas pareciam favoráveis para o Guagas no início do jogo. Com agressividade no saque, os donos da casa abriram o placar. Contando com nomes estrangeiros no elenco como o do norte-americano Matthew Anderson, do holandês Wouter Ter Maat e do cubano Oreol Camejo, o Ankara buscou a virada nas parciais seguintes apesar do placar apertado.

A partida de volta das quartas de final da Champions League de vôlei masculino está marcada para a próxima semana. Para conquistar a classificação, o Guagas precisa ganhar por 3 a 0. Se vencer por 3 a 1, o time espanhol força o golden set. Por outro lado, o Ankara só precisa triunfar em dois sets para garantir a vaga na semifinal.