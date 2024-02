Giullia Penalber e Calebe Correa levam a prata no Pan-Americano

Mais um dia de bons resultados para o Brasil no Campeonato Pan-Americano de wrestling em Acapulco, no México. O destaque desta quinta-feira (22) fica para Giullia Penalber que levou a medalha de prata na categoria até 57kg, perdendo apenas para a campeã olímpica e mundial Helen Maroulis. O Brasil ainda foi ao pódio com Calebe Correa (prata -72kg greco-romano) e Laís Nunes (bronze -62kg) .

Três brasileiras entraram em ação na disputa do estilo livre feminino. O melhor resultado veio com Giulia Penalber na categoria até 57kg. A campeã dos Jogos Pan-Americanos estreou direto nas quartas de final, onde ganhou da dominicana Yocleidy Santana por 10 a 0. Em seguida, na semifinal, vitória por 4 a 0 sobre a canadense Hanna Taylor. Na final, Giullia enfrentou a campeã olímpica Helen Maroulis, dos Estados Unidos. A norte-americana venceu o confronto por 4 a 1, deixando a brasileira com a medalha de prata.

Laís Nunes estreou na -57kg com vitória por 5 a 0 sobre a cubana Maria Fernanda Santana. Mas ela perdeu na semifinal para a canadense Ana Paula Godinez por 2 a 1 e foi para a disputa do terceiro lugar. Na luta valendo a medalha de bronze, Laís foi dominante contra mexicana Arely Gomez e venceu por 11 a 0 para garantir um lugar no pódio.