Eduardo Gonçalves fica perto do pódio no Pan Cadete e Juvenil

No primeiro dia do Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima, o Brasil chegou bem perto de faturar uma medalha. Na espada masculina sub-17 (cadete), Eduardo Gonçalves ficou a uma vitória de subir ao pódio. Medalha de bronze na última edição do torneio, o resultado de Eduardo foi o melhor entre os oito brasileiros que entraram em ação nesta quinta-feira (22).

Nas poules, Eduardo Gonçalves fez uma campanha quase perfeita. Em cinco jogos disputados, perdeu apenas para o norte-americano Daniel Chirashnya, que fechou a primeira fase invicto. Na primeira rodada eliminatória, Eduardo bateu o colombiano Dylan Moreno por 15 a 11.

No quadro 16, derrotou outro esgrimista da Colômbia. Jorge Garcia caiu com o placar de 15 a 8. No duelo que garantiria a vaga na semifinal, o brasileiro reencontrou Chirashnya. O norte-americano voltou a ser o algoz e o eliminou com 15 a 6.