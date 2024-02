CPB divulga convocação para o Grand Prix da Itália de atletismo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua Diretoria de Alto Rendimento, convocou cinco atletas para a disputa do Grand Prix da Itália de atletismo paralímpico. O evento acontecerá na cidade de Jesolo, na província de Veneza, entre os dias 22 e 24 de março.

Dentre os competidores que participarão do Grand Prix da Itália, estão os fluminenses Ricardo Mendonça, da classe T37 (paralisia cerebral), medalhista de ouro no Mundial de Paris-2023 nas provas de 100 e 200m, e Fábio Bordignon (T35, paralisia cerebral), bronze nos 100 nos 200m da mesma competição. Ainda no masculino, Robson dos Santos, da categoria F32, completa a equipe. Por fim, entre as mulheres, Débora de Lima (F20) e Marivana Oliveira (F35) serão as representantes do Brasil.

Além disso, na última semana, o Brasil participou do Grand Prix de Dubai de atletismo, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, o país conquistou um total de seis medalhas: quatro ouros, uma prata e um bronze. A maior destaque foi Giovanna Gonçalves. Estreando em torneios internacionais, ela venceu o lançamento de club feminino, da classe F32, com direito a quebra de recorde das Américas. Ademais, o evento também marcou a volta de Verônica Hipólito (T36), que levou um ouro e um bronze para casa.