Com Darlan Romani, CBAt divulga convocados do Mundial Indoor

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou os convocados para o Campeonato Mundial Indoor de Atletismo nesta quinta-feira (22). Na competição que começa no dia 1º de março em Glasgow, na Escócia, o Brasil vai contar com 20 representantes. Atual campeão do arremesso do peso, Darlan Romani é o principal nome da lista.

Em 2022, no Mundial realizado em Belgrado, Darlan Romani faturou o título do arremesso de peso com a marca de 22,53m. O resultado quebrou o seu próprio recorde sul-americano em pista coberta.

"Darlan é uma referência no atletismo nacional e respeitado em todo o mundo. Ele vai defender seu título mundial e certamente vai entregar o máximo nesse objetivo", comentou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.