Circuito Aberto define quartas de final em Campo Grande

A primeira etapa do Circuito Brasileiro Aberto de vôlei de praia conheceu suas oito melhores duplas do masculino e feminino. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aconteceram as partidas válidas pelas fases de grupos e os jogos das oitavas de final. A chave feminina conta com uma dupla local em busca do pódio.

No feminino, a dupla formada pelas sul-mato-grossenses Magda e Dayane derrotou Manu/Quemille por 2 a 1 (22/20, 28/30 e 15/11) e vai encarar Luiza e Julhia nas quartas de final. Os outros confrontos são:Lucilia Rosa/Mayara contra Laryssa Damoro/Bárbara, Larissa/Neide enfrenta Ângela/Livia e Teresa/Bárbara encara Anne Kolbow/Jane cruz.

As coisas foram diferentes para os locais no mascuilo. O único sul-mato-grossense das quartas de final é Jonathan, que faz parceria com o paulista Bonilha. Os dois derrotaram Luizão e Fabiano por 2 a 0 (23/21 e 21/12) nas oitavas para garantir a classificação. Eles têm pela frente Pedro/Gabriel Santiago. Os outros jogos no masculino são: Sérgio/Pedro Lucas encarando Nícolas/Bruno, Rafa Carvalho/Samuel contra Pedro Carvalho/Negugu e Manaus/Vilsomar enfrentando Lucas/João Moreira.