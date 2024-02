Brasil x Paraguai - Eliminatórias da Americup: onde assistir

A caminha para reconquistar a América começa nesta sexta-feira (23) para a seleção brasileira de basquete masculino. A próxima edição da Americup acontece em 2025 na Nicarágua. Mas para chegar lá, o Brasil precisará passar pelas eliminatórias da principal competição de seleções da Américas. A seleção enfrenta o Paraguai em São Paulo no primeiro jogo do torneio qualificatório. A bola sobe às 19h no Ginásio Wlamir Marques, com transmissão ao vivo de ESPN e Star

A Americup de 2025 irá reunir 12 equipes na Nicarágua em busca do título continental. Nessa fase final das eliminatórias participam 16 equipes: as 12 que participaram da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, assim como quatro equipes que vieram das primeiras fases. Os grupos são divididos por critérios de regionalidade para ter variedade de países classificados para a Americup.

O Brasil está no grupo B das eliminatórias ao lado de Paraguai, Uruguai e Panamá. A seleção brasileira participou de todas as edições da Americup e é tetracampeã da competição. Mas o Brasil não vence o torneio desde 2009, chegando a ter uma série de participações fracas na última década. Na última edição, jogando em casa no Recife, a seleção brasileira voltou ao pódio, mas perdeu para a Argentina na final.

O Paraguai, por sua vez, tem apenas três participações na Americup. A equipe ficou em 9º lugar em 2011 e em 10º em 2013 e 1989. A seleção paraguaia busca então a sua quarta participação na Americup, tentando entrar pela primeira vez no top-8.