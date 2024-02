Bia Bulcão vai à chave principal na Copa do Mundo de Cairo

Próxima adversária de Bulcão e estreia no masculino

Com a classificação à chave principal, Bia Bulcão irá disputar a fase de 32 avos de final. Sua rival será a jovem chilena Katina Proestakis, de 21 anos de idade. A esgrimista se encontra no 88º lugar do ranking internacional e foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali-2021. Além disso, ela também venceu os Jogos Bolivarianos de 2022 e o Sul-Americano da Juventude de 2017. Quem avançar, poderá encarar a italiana Alice Volpi, terceira melhor do mundo e bicampeã mundial, nos 16 avos.

A floretista brasileira ainda luta por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela é a terceira na disputa pela vaga continental do ranking mundial, com 22,5 pontos. A chilena Arantza Inostroza soma 32 pontos, seguida da também brasileira Mariana Pistoia, com 29,5.

A competição masculina da Copa do Mundo iniciará já nesta sexta-feira (23). O Brasil terá quatro representantes no torneio: Guilherme Toldo, Lorenzo Mion, Paulo Morais e Pedro Marostega. Por fim, os duelos começarão a partir das 4h, no horário de Brasília-DF.