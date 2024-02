Barcelona vence e encaminha liderança na Champions

O Barcelona está a apenas uma vitória de se classificar como líder do grupo B para os playoffs da Champions League de handebol masculino. Nesta quinta-feira (22), o time de Thiago Petrus derrotou o Porto por 40 a 33. O duelo era válido pela antepenúltima rodada da fase de grupos.

O primeiro lugar na fase de grupos da Champions League garante a vantagem de enfrentar um dos times com pior campanha do play-in (5º do B contra o 4º do A). Além disso, os espanhóis também ganhariam o conforto de decidir a partida de volta das quartas de final em casa.

O resultado da vitória manteve o Barcelona na liderança do grupo B com dois pontos de vantagem para o Magdeburg. O time espanhol tem 22 pontos, enquanto os alemães somaram 20. As duas equipes se enfrentam na próxima partida, que acontece dia 29, na Alemanha. Sendo assim, um triunfo garante a ponta ao Barça.