Alê Camargo cai na preliminar da Copa do Mundo de Heidenheim

Na etapa de Heidenheim da Copa do Mundo de espada masculina, na Alemanha, o brasileiro Alexandre Camargo parou na chave preliminar do torneio. Agora, na disputa por equipes, os compatriotas Fabrizio Lazzarotto, Leandro Seini e Pedro Petrich representarão o Brasil na competição.

Na fase de poules, Alê Camargo teve um bom desempenho e finalizou com quatro vitórias e duas derrotas no grupo 40. O esgrimista paranaense, em sua trajetória, derrotou Levente Bartko, da Hungria, Conrad Seibæk Kongstad, da Dinamarca, Artem Matevosov, da Ucrânia, e Calum Johnston, do Reino Unido. Ele também foi superado pelo alemão Peter Bitsch e pelo português Leonardo Marques.

Logo depois, na chave preliminar do mata-mata, Alexandre, que se encontra na 60ª colocação do ranking mundial, perdeu para o japonês Miraku Takahashi no primeiro duelo. O adversário ocupa apenas a 807ª posição e venceu o confronto pelo placar de 15 a 10. Ademais, os outros atletas brasileiros foram eliminados ainda na etapa de poules. A melhor campanha foi de Fabrizio Lazzarotto, que alcançou a marca de dois triunfos. Já Pedro Petrich e Leandro Seini, não passaram de uma vitória no torneio.