Time de Bryan Monte volta a perder na Champions League

Após duas rodadas, o Montpellier voltou a perder na Champions League de handebol masculino. Nesta quarta-feira (21), a equipe do brasileiro Bryan Monte encarou o Orlen Wisla Plock, da Polônia, fora de casa. Depois de um primeiro tempo equilibrado, a equipe sucumbiu após o intervalo e perdeu de 22 a 18.

Na partida desta quarta-feira, Bryan Monte teve uma atuação discreta. O jogador brasileiro só marcou duas vezes em três finalizações. O duelo foi bem parelho e o placar antes do intervalo apontava 10 a 10. As coisas mudaram na segunda etapa e os donos da casa tiveram melhor aproveitamento para sair com a vitória.

O revés encerrou uma sequência de duas vitórias seguidas do Montpellier na Champions League. Nas rodadas anteriores, o time francês havia batido Lasko e GOG. Apesar do resultado negativo desta quarta, a equipe do brasileiro ainda segue na quarta posição do grupo B com 12 pontos em 11 partidas disputadas.