Osasco vence a nona partida seguida na Superliga Feminina

O Osasco São Cristóvão Saúde conseguiu mais uma vitória na Superliga Feminina de vôlei. A equipe foi até o Rio de Janeiro e derrotou o Fluminense por 3 a 1, com parciais de 25/15, 25/23, 14/25 e 25/17. Com o resultado, Osasco segue em segundo lugar na Superliga e chega a nove vitórias seguidas. Já na parte de baixo da tabela, teve mudança no zona do rebaixamento. O Brasília ganhou do Unilife Maringá por 3 a 0 (25/22, 25/19 e 27/25) e saiu do Z2.

No primeiro set, Osasco teve uma performance avassaladora. Com o saque em alta, o time enfraqueceu o passe do Fluminense, garantindo uma vitória tranquila na primeira parcial. No segundo set, o jogo se equilibrou, com o Tricolor conseguindo ajustar os erros do início do jogo. Mesmo assim, Osasco seguiu superior para abrir 2 a 0. A equipe carioca reagiu no terceiro set. Com Osasco começando a cometer mais erros, o Fluminense dominou a parcial para diminuir a diferença no placar. Mas logo Osasco voltou a dominar o jogo e fechou a partida em 3 a 1.

Com 24 pontos na partida, a oposta osasquense Tifanny foi a maior pontuadora do jogo. Ela também recebeu o Troféu Viva Vôlei, como melhor jogadora da noite. "Foram três pontos importantes para tentar chegar no Sesc Flamengo que está liberando a Superliga. Estamos engasgadas porque elas ganharam da gente na nossa casa e agora queremos dar o troco na cada delas", disse a atleta se referindo ao clássico contra o Sesc Flamengo na próxima rodada.