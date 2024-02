João Fonseca vence no Rio Open e entra no top-500 da ATP

Uma das principais promessas do tênis brasileiro, João Fonseca fez uma grande partida para inaugurar sua campanha no Rio Open. O jovem de apenas 17 anos venceu o francês Arthur Fils, 36º colocado do ranking de simples da ATP, por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Com o resultado, João se torna o primeiro atleta nascido em 2006 a vencer uma partida de torneio de primeira linha da ATP e ainda deve entrar pela primeira vez no top-500 do ranking mundial.

João Fonseca chegou no Rio Open como 655º do ranking, recebendo um convite da organização do evento para a chave principal. O tenista que terminou 2023 como líder do ranking mundial juvenil tem feito boas campanhas em torneios do nível Challenger, mas ainda não tinha vencido em um torneio da chamada elite do tênis masculino, a partir dos ATP 250. Porém, isso mudou nesta quarta-feira (21), com João Fonseca vencendo logo o cabeça de chave número 7 do Rio Open.

O jogo

João Fonseca teve um ótimo desempenho em quadra para avançar às oitavas de final do Rio Open. O primeiro set foi de domínio do brasileiro, que não deixou Arthur Fils vencer um game sequer. Resultado: pneu e 1 a 0 para João. O francês melhorou no segundo set, conseguindo quatro games. Mas com um break point a favor, o brasileiro precisou apenas confirmar o serviço no último game para garantir a vitória.