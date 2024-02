Ítalo Ferreira para nas quartas de final em Sunset Beach

O Brasil segue sem grandes resultados nesse início de temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL). A Brazilian Storm deixa a perna havaiana do circuito mundial com nenhum atleta atingindo a semifinal das etapas de Pipeline e Sunset Beach. Nesta quarta-feira (21), aconteceu o último dia de disputas em Sunset, com apenas Ítalo Ferreira representando o país. O campeão olímpico acabou eliminado nas quartas de final.

Único brasileiro no finals day, Ítalo Ferreira encarou o australiano Jack Robinson. O surfista potiguar conseguiu 7,50 e 8,10 para as suas melhores ondas, somando 15,60. Ítalo chegou a liderar a bateria, com Robinson tendo um 7,60 e um 5,00 (12,60 no total). Mas a sorte sorriu para o australian, que tinha a prioridade na hora em que uma das melhores ondas tubulares do dia passou pelo pico de Sunset Beach. Dessa forma, Robinson conseguiu 9,77 pontos pelo tubo e terminou a bateria com um total de 17,37.

Com a derrota, o Brasil deixa o Havaí com apenas três quintos lugares: de Ítalo em Sunset Beach e de Tati Weston-Webb e Luana Silva em Pipeline. O Circuito Mundial agora vai para a Europa, para a disputa da etapa de Peniche, em Portugal, no pico de Supertubos. Antes disso, os brasileiros participam do ISA Games, em Porto Rico, que definirá as últimas vagas do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris.