Cledenílson é o maior bloqueador do Sada Cruzeiro na Superliga

Papel na equipe

No último fim de semana, o Sada Cruzeiro conquistou o 10º título do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei. Assim como nesta edição, o Central teve participação nas últimas cinco conquistas da equipe. Atualmente, o Cabuloso lidera a Superliga Masculina com seis pontos de vantagem para o Farma Conde, vice-líder. Na última rodada, a Raposa chegou a seis vitórias seguidas batendo Minas e Cledenilson levou o prêmio de melhor jogador em quadra.