Brasil leva 13 halterofilistas para a Copa do Mundo, em Dubai

A seleção brasileira de halterofilismo paralímpico será representada por 13 atletas e embarcará no próximo domingo (25) para a etapa de Dubai da Copa do Mundo da modalidade, nos Emirados Árabes Unidos. A competição ocorrerá entre os dias 29 de fevereiro e 6 de março e é obrigatória para os halterofilistas que buscam se qualificar para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Entre os convocados, está a paulista Mariana D'Andrea, campeã paralímpica nos Jogos de Tóquio-2020 e medalhista de ouro no Mundial do ano passado. Inclusive, a atleta voltará ao mesmo local onde obteve essa conquista, no último mês de agosto. Ela se tornou a primeira brasileira campeã entre adultos em um Mundial da modalidade. Além disso, Mariana quebrou o recorde da categoria até 79 kg, alcançando um levantamento de 151 kg.

As outras três atletas que subiram ao pódio no Mundial do ano passado também estarão presentes: Lara Lima, Maria de Fátima e Tayana Medeiros, medalhistas de prata na disputa por equipes feminina. Lara também foi a campeã na categoria júnior até 41 kg e bronze na disputa entre adultos para atletas com a mesma faixa de peso. Confira a lista completa de convocados através deste link.