Brasil embarca com 33 skatistas para o Pro Tour de Dubai

O skateboarding brasileiro embarca com 33 nomes para a disputa do Pro Tour de Dubai, etapa que fecha a primeira janela classificatória aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A competição no park ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 03 de março. Já o street, virá logo na sequência, de 06 a 09 de março. Ao término do torneio nos Emirados Árabes Unidos, os 44 melhores skatistas de cada um dos rankings mundiais avançarão para a segunda fase de classificação. Lembrando que há o limite de seis atletas por país em cada modalidade e categoria.

No park masculino, a seleção brasileira será representada por Augusto Akio, Luiz Francisco, Murilo Peres, Pedro Barros, Pedro Carvalho e Pedro Quintas, além do trio do time júnior formado por Dan Sabino, Gui Khury e Kalani Konig. Além disso, Andre Mariano e Héricles Fagundes completam a equipe. Entre as mulheres, os nomes do Brasil são: Dora Varella, Fernanda Tonissi, Isadora Pacheco, Raicca Ventura, Sofia Godoy e Yndiara Asp, além de Helena Laurino, da categoria júnior.

No street, Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, Giovanni Vianna, João Lucas Alves e Lucas Rabelo serão os nomes da seleção brasileira, além do jovem Filipe Mota. Ivan Monteiro e Kelvin Hoefler também estarão no Pro Tour de Dubai. No feminino, Carla Karolina, Gabriela Mazetto, Kemily Suiara e Rayssa Leal representarão o Brasil. Isabelly Ávila e Marina Gabriela completam a equipe.