Mais cinco vitórias do Brasil no Mundial de parabadminton

No segundo dia de disputa do Mundial de parabadminton, na Tailândia, o Brasil entrou em ação com diversos atletas competindo em várias classes diferentes. Ao todo, os brasileiros triunfaram em cinco oportunidades, somando chaves individuais e de duplas. Nesta quinta-feira (22), eles retornarão ao torneio em buscar de se classificar ao mata-mata.

Pela classe SH6, Vitor Tavares jogou ao lado do estadunidense Miles Krajewski e derrotou os peruanos Hector Tunque e Nilton Quispe pelo placar de 2 a 0 (21/10 e 21/14). Assim, com a classificação encaminhada, eles encerrarão a fase de grupos enfrentando os canadenses Justin Kendrick e Wyatt Lightfoot.

No individual masculino, Yuki Roberto Rodrigues, da categoria SU5, superou o colombiano Jean Paul Vargas por 2 a 0 (21/11 e 21/8). Após uma derrota na estreia, ele decidirá um lugar no mata-mata contra o francês Méril Loquette, campeão europeu no ano passado. Além disso, na mesma classe, Eduardo Oliveira se encontra no mesmo cenário, com uma vitória e um revés. Na madrugada desta quarta-feira (21), ele derrotou o espanhol Manuel García pelo placar de 2 a 1 (21/15, 18/21 e 21/16). Agora, o brasileiro medirá forças com Fang Jen-Yu, de Taiwan.