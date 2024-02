Brasil cai para a Coreia e encerra campanha histórica no Mundial

Em 2014, o time feminino do Brasil conseguiu, pela primeira vez, a classificação para a primeira divisão do Campeonato Mundial por Equipes de tênis de mesa - na época, existiam outras divisões do torneio. Agora, uma década depois, a equipe brasileira fez história e encerrou sua campanha na edição de Busan com uma colocação inédita. No masculino, a seleção foi derrotada pela Croácia por 3 a 0 na primeira rodada do eliminatório.

No início da manhã desta quarta-feira (21), o Brasil caiu nas oitavas de final do Mundial para a Coreia do Sul, seleção dona da casa e quinta melhor equipe do mundo, pelo placar de 3 a 1. A derrota veio menos de cinco horas depois da classificação sobre a Hungria, na fase de 16 avos. Esta foi a melhor campanha do tênis de mesa feminino brasileiro na história da competição. Anteriormente, elas nunca haviam superado a fase de grupos do torneio.

Alaor Azevedo, presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e vice-presidente da Federação Internacional (ITTF) elogiou a trajetória das jogadoras brasileiras. "Estou extremamente orgulhoso com a participação do Brasil neste Mundial - no caso do feminino, a melhor da História. Mas não somente a classificação histórica, mas a forma guerreira e corajosa da equipe. Enfrentou de igual para igual a poderosa equipe da Coreia, produziu uma virada fantástica contra Luxemburgo, além de também bater Hungria, uma das potências da Europa", disse o presidente.