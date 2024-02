Tati Weston-Webb avança em Sunset via repescagem

Ufa! Tati Weston-Webb está classificada para as oitavas de final da etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Nesta terça-feira (20), a brasileira ficou em último no round de abertura e sofreu nos minutos finais para garantir a vaga na bateria de repescagem.

O dia não começou muito bem para Tati Weston-Webb. Entrando na última bateria do round de abertura, a brasileira teve dificuldades para encontrar ondas com a face lisa e não conseguiu boas notas. Além disso, viu Bettylou Sakura Johnson e India Robinson dispararem no placar e confirmarem suas vagas.

Com a melhor nota da primeira fase de Sunset Beach, Bettylou venceu a bateria com a somatória de 12,84 (9,17 e 3,67). Logo depois, terminou Robinson somando 11.13 (7,33 e 3,80). Tati fechou em último com 8.87 (4,17 e 4,70).