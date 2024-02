Seleção Feminina é convocada visando preparação à Paris

Na noite desta segunda-feira (19), o técnico Cristiano Rocha convocou 21 atletas para integrarem a Seleção Feminina de handebol do Brasil. Assim, a primeira fase de treinamento do ano tem por objetivo a preparação da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Desse modo, haverá um período de treinos e amistosos/torneio internacional em Rio Maior e Lisboa, em Portugal. Os trabalhos começarão no próximo sábado (24) e vão até o dia 4 de março.

Nos dias 29 de fevereiro e 2 de março, a Seleção fará dois amistosos contra a equipe do Japão. Além disso, o Brasil irá aproveitar para realizar ajustes e buscar um maior entrosamento do time durante os dias de treinamento. Primordialmente, todas as convocadas atuam no continente europeu e estão em meio de temporada regular por seus times. Então, há uma óbvia escolha pelo menor deslocamento das atletas, pelo pensamento de evitar grandes desgastes.

Convocadas

Entre as convocadas da Seleção, destaque para retorno de Jessica Quintino e, completando as novidades do lado direto, chance para Isabelinha e Thalyta, que recentemente chegou ao Gjorce Skope, da Macedônia. Confira a lista completa: