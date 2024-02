Luisa Stefani segue para os EUA de olho em WTA 1000

Dois dias após sua conquista no WTA 1000 de Doha, no Qatar, Luisa Stefani sofreu derrota na estreia do WTA 1000 de Dubai. Assim, a número 12 do mundo, e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, perderam, na segunda-feira (19), na primeira rodada, nos Emirados Árabes. Suas algozes foram a dupla da húngara Timea Babos e a tcheca Marie Bouzkova, que venceram por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 10/0).

Luisa já segue para Tampa, na Flórida, onde ficará pelas próximas duas semanas treinando de olho nos próximos compromissos em março. Dessa forma, a tenista competirá os WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, que começa no dia 6, e Miami, que inicia no dia 19. Serão torneios, sobretudo, em quadras rápidas de piso duro.

"Final de gira no Oriente Médio, agora vou recarregar as energias e me preparar para dois torneios grandes que gosto muito nos Estados Unidos, em Indian Wells e Miami, mais uma oportunidade para continuar melhorando e entrosando com a Demi e trabalhando nas coisas que aprendemos nesses três torneios juntas. Muito bom voltar com um troféu de WTA 1000, nunca é fácil, tivemos uma ótima semana em Doha. Levar essas sensações do título e o aprendizado de Dubai e bora para Indian Wells. Por questão de logística ficarei treinando essas próximas duas semanas nos Estados Unidos", afirmou Luisa.