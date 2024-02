Gui Abreu é convocado para substituir Didi Louzada na Seleção

Às vésperas dos jogos pelas Eliminatórias da AmériCup 2025, o Brasil terá uma substituição de última hora. Assim, Gui Abreu, ala do Paulistano, entrará no lugar de Didi Louzada, do Flamengo, que está com lesão muscular. A Seleção enfrentará o Paraguai nos dias 23 e 26 de fevereiro. A informação veio através das redes sociais da CBB, nesta terça-feira (20).

Antes de mais nada, Gui Abreu já trabalhou com o técnico Helinho Garcia, que será o treinador brasileiro nesta janela, substituindo Gustavo de Conti. Anteriormente, o ala de 25 anos, que está em sua oitava temporada no NBB, atuou pelo Sesi Franca, time que Helinho comanda. É a segunda temporada do atleta pelo Paulistano, clube com a menor média de pontos sofridos no campeonato atual. Desse modo, Gui Abreu substituirá Didi Louzada, que já foi seu companheiro de equipe por três temporadas. Segundo a postagem da CBB, o ala do Flamengo está com uma contusão muscular, sem mais detalhes. Porém, o jogador rubro-negro vem de uma sequência grande de jogos, entre duas janelas de BCLA, o título da Copa Super 8 e as partidas do NBB. Inclusive, atuou no quinteto inicial da vitória sobre o BRB/Brasília, no último dia 17.