Giovanna, Ingrid e Isaac reforçam saltos do Pinheiros

Atletas permanecem no Rio Apesar defender o clube paulista, a rotina dos atletas olímpicos continua no Rio de Janeiro, no Complexo Maria Lenk. No entanto, eles agora defendem o Pinheiros nas competições oficiais. A primeira está marcada para o início de março, n etapa do Campeonato Paulista de Saltos Ornamentais, disputado na piscina do Clube. "Estou grato e honrado por esse abraço tão valoroso: Estar no Pinheiros é uma gratificação imensa, os Saltos Ornamentais é um esporte que está crescendo e será de muita valia para mim representar também um grande Clube como este", destacou Isaac Souza. Assim como Ingrid, ele também se classificou para a Paris-2024 na plataforma de 10m via Mundial de Fukuoka. "Quero agradecer pelo acolhimento. Tem um ano que voltei a saltar e poder ser acolhida da forma com que o Pinheiros me acolheu, não há palavras para agradecer. Vou honrar esse clube o máximo que puder. Ser mãe para mim foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Hoje faço tudo mais correto por mim e pelo meu filho", disse emocionada Giovanna Pedroso. Ela conquistou a medalha de bronze no Pan de Santiago ao lado de Ingrid.