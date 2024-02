Delegação brasileira embarca para Pan-Americano e Pré-Olímpico

A delegação brasileira de Wrestling desembarcou em Acapulco, no México para disputar o Pan-Americano. Assim, o torneio começa nesta quarta-feira (21) e vai até 24 de fevereiro e terá transmissão da Federação Internacional de Wrestling. Além disso, a competição antecede o Pré-Olímpico, que será na semana seguinte no mesmo país e valerá vagas para as Olimpíadas de Paris.

Embora não seja classificatório para os Jogos Olímpicos, mas por determinação da United World Wrestling, entidade que rege o esporte, os países devem participar no Pan-Americano com os mesmos atletas inscritos no Pré-Olímpico. Desse modo, a delegação do Brasil chegará ao evento com 20 atletas.

Flávio Cabral, presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), comentou sobre a importância do Pan. "Estamos indo com uma delegação forte e pronta para o Pan-Americano. O wrestling brasileiro tem excelentes atletas e estamos nos preparando forte neste ano olímpico", completou o dirigente.