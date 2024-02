Brasileiros estreiam no Mundial de Parabadminton com 7 vitórias

O Campeonato Mundial de Parabadminton começou nesta terça-feira (20), em Pattaya, na Tailândia, e terá a duração até o próximo domingo (25). Assim, diversos brasileiros estiveram em ação em partidas de simples e duplas em muitas categorias e obtiveram sete triunfos no primeiro dia. Júlio Godoy, Vitor Tavares, Daniele Souza, Maria Gilda Antunes e Rogério de Oliveira foram os paratletas que conquistaram triunfos individuais.

Primordialmente, um ano paralímpico já tem um peso grande para todos paratletas. Contudo, 2024 ganha maior importância com um Mundial prévio aos Jogos. Desse modo, os brasileiros que viajaram para o continente asiático terão um parâmetro da dificuldade do que encontrarão em Paris no meio do ano. Então, na estreia, 21 partidas colocaram os paratletas nacionais à prova.