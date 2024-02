Brasil conquista classificação inédita no Mundial por Equipes

Pela primeira vez na história, o time feminino do Brasil conquistou uma vaga na segunda fase do Campeonato Mundial por Equipes de Tênis de Mesa. Nesta terça-feira (20), em Busan, na Coreia do Sul, as brasileiras venceram o Irã por 3 a 0. Dessa forma, garantiram-se em segundo lugar no grupo 2, enquanto o Japão ficou em primeiro. Na elite do esporte desde 2016, o tênis de mesa feminino do Brasil mostra mais uma vez o avanço obtido na última década. Em seguida, as mesatenistas brasileiras enfrentarão a Hungria e, caso avancem às oitavas, terão a Coreia do Sul pela frente.

Além disso, os atletas do masculino também passaram de fase no Mundial. Com as derrotas do Canadá para Eslovênia e Singapura, no grupo 7, o Brasil avançou em terceiro na disputa. Assim, os confrontos da próxima fase serão definidos após o término dos jogos da última rodada.

Jogo da classificação

O duelo que valeu a classificação brasileira apresentava uma equipe iraniana ainda viva na competição, necessitando de uma vitória para poder brigar pela vaga nos critérios de desempate. O Brasil, em situação confortável, estava em segundo lugar e só dependia da vitória para se manter nesta posição.