Alcaraz torce tornozelo e desiste do Rio Open; Monteiro avança

Um balde de água fria mais frustrante do que o clima chuvoso no Rio Janeiro responsável por atrasar em quase três horas o segundo dia do Rio Open de tênis. O confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz e o brasileiro Thiago Monteiro era o mais aguardado da primeira rodada do torneio. Contudo, a torcida que lotou o quadra Guga Kuerten viu o jogo se encerrar mais cedo do que se imaginava após o número 2 do mundo sofrer uma lesão e se retirar da partida.

A contusão de Alcaraz aconteceu na disputa do terceiro ponto do jogo. Em uma troca de golpes no game de saque de Monteiro, o espanhol acabou tropeçando e virando o tornozelo direito. Ele recebeu atendimento médico na beira da quadra e voltou para a partida. Porém, ainda sentia dores e optou por se retirar da partida.

"É estranho. Foi o segundo ponto do jogo. Vendo na quadra não parecia grave, mas vi no telão e foi uma torção feia. Agora é torcer para a recuperação dele, é uma estrela, que vem dominando na nova geração. Eu o admiro muito", disse Monteiro em entrevista após a vitória.