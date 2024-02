Vôlei Renata x Farma Conde - Superliga Masculina: onde assistir

Vôlei Renata e Farma Conde se enfrentam pela quinta rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei. O duelo está marcado para às 21h desta terça-feira (20), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura) e do Canal Vôlei Brasil (streaming).

Como chegam as equipes?

Jogando em casa, o Vôlei Renata entra para o clássico com moral. Pela Copa Brasil, o time de Campinas não tomou conhecimento da fase dos rivais e venceram por 3 sets a 1. O histórico recente contra o rival não altera a temporada de altos e baixos dos campineiros. No momento, eles estão fora do G4, pois foram ultrapassados pelo Suzano após perder o duelo direto na última rodada.

Após um início avassalador, o Farma Conde passa por uma sequência de instabilidade na temporada. O time de São José chegou a liderar com 12 rodadas invicto, inclusive derrotando o Sada Cruzeiro, mas deixou a "peteca cair". De janeiro para cá, os joseenses acumularam derrotas para Sesi e Guarulhos na Superliga Masculina. Além disso, também têm eliminações na Copa Brasil e no Campeonato Sul-Americano.