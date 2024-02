Thiago Wild vence 1ª em 2024 e salva dia do Brasil no Rio Open

Thiago Wild conquistou sua primeira vitória em 2024. Nesta segunda-feira (19), o melhor brasileiro no ranking da ATP com a posição 82 enfrentou o chileno Alejandro Tabilo (52º) na estreia do Rio Open. No embalo da torcida, Wild buscou uma virada em jogo duro e salvou o que seria um dia só de derrotas para o Brasil no torneio com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Além de Thiago Wild, o Brasil esteve representado em outras três partidas neste dia de estreia da chave principal do Rio Open. No jogo de abertura, Gustavo Heide caiu para o chileno Tomás Barrios Vera. Em seguida, nas duplas, João Fonseca/Marcelo Zormannn e Marcelo Demoliner/Felipe Meligeni caíram na primeira rodada.

A última vitória de Thiago Wild no circuito havia acontecido em outubro do ano passado, quando bateu o norte-americano Michael Mmoh no qualifying do ATP 500 de Basel. Na próxima rodada do Rio Open, ele tem pela frente o espanhol Jaume Munar. Atualmente em 73º lugar da ATP, Munar bateu o austríaco Sebastian Ofner na estreia com 6/3 e 6/1. Ofner era o oitavo melhor ranqueado no torneio.