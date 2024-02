Tabela da Eliminatórias da AmeriCup de basquete masculino

A tabela das Eliminatórias da Americup de basquete masculino marca o torneio para ser realizado em três janelas. Nos dias 23 e 26 de fevereiro, o Brasil encara o Paraguai pelo Grupo B, no desafio inicial em ano olímpico, em jogos no Brasil e no Paraguai. Para os confrontos, a CT trouxe 14 atletas, que se apresentam na segunda quinzena de fevereiro para uma rápida janela internacional de treinos. "É sempre muito bom voltar à Seleção, ainda mais para jogar no Brasil. Feliz, de rever o grupo e a torcida. E num momento importante, meses antes do Pré-Olímpico", disse Bruno Caboclo.

O grupo é formado por atletas experientes e jovens valores. Bruno Caboclo, Yago, Georginho, Didi e Lucas Dias contam com Copa do Mundo no currículo. Elinho, Jaú, Alexey, Márcio e Fuzaro já estiveram em outras convocações da atual CT. E Zu Júnior, Daniel Onwenu, Mãozinha e Ruan ganham chance no grupo adulto. Nesta janela, conforme plano da diretoria, Helinho Garcia será o comandante do Brasil, com Demétrius Ferraciú de assistente. O técnico Gustavo De Conti participa ativamente do planejamento e retorna à quadra para o Pré-Olímpico em julho.