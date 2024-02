Tabela da Copa Ouro Concacaf de futebol feminino

A tabela da Copa Ouro Concacaf de futebol feminino coloca a competição para ser realizada a partir do dia 20 de fevereiro. A seleção brasileira realizou neste domingo (18) o primeiro treino em campo, em preparação para os três primeiros confrontos no torneio, marcado para ser realizado em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos.

Assim, de acordo com a tabela da Copa Ouro Concacaf de futebol feminino agenda o primeiro jogo do Brasil para a quarta-feira (21), às 19h15, no horário local. Será contra Porto Rico. No horário brasileiro, o jogo está marcado para as 00h15 de quinta-feira (22).