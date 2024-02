Sesi Bauru x Blumenau - Superliga Masculina: onde assistir

Sesi Bauru e Blumenau se enfrentam pela quinta rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei. O duelo está marcado para às 18h30 desta terça-feira (20), na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura).

Como chegam as equipes?

O Sesi segue em busca da vice-liderança da Superliga Masculina. O projeto que saiu da Capital e se mudou para Bauru, tem aproveitado os novos ares para emplacar uma boa campanha nesta temporada. Em um retrospecto de janeiro para cá, o time bauruense só perdeu uma partida em sete disputadas pelo campeonato nacional. Mesmo ganhando o confronto direto, ainda está cinco pontos atrás do Farma Conde, segundo lugar, e precisa continuar vencendo para seguir na perseguição.

Se comparada a temporada, a campanha do Blumenau na atual Superliga Masculina está bem abaixo. A equipe que chegou às quartas de final na última edição, parando apenas para o Sada Cruzeiro, agora amarga o 10º lugar. Além disso, o time catarinense está mais perto da zona de rebaixamento do que do G8. Para as coisas mudarem, será preciso aproveitar o embalo da vitória contra o Mina na última rodada para somar mais três pontos e sonhar outra vez com playoffs.