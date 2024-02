Seleção feminina realiza primeiro treino em campo nos EUA

A Seleção Brasileira realizou neste domingo (18) o primeiro treino em campo, em preparação para os confrontos da Copa Ouro Concacaf 2024. Assim, o Brasil estreia na competição nesta quarta-feira (21), às 19h15 (horário local), contra Porto Rico. A Seleção retornará ao campo nesta segunda-feira (19), às 18h (horário local), no Estádio Torero. As demais jogadoras começarão a se apresentar na manhã do mesmo dia.

Mesmo com um grupo reduzido, o técnico Arthur Elias comandou o treinamento no Estádio Torero, em San Diego, Califórnia. Assim, este será o local onde ocorrerão todos os treinos. Apesar de apenas nove atletas estarem presentes no treino, a meio-campista Aline Milene avaliou como produtivo esse primeiro contato das jogadoras com a bola.

"Foi um momento para nos reencontrarmos, pegar um pouco na bola e começar a colocar em prática o que o professor Arthur quer que façamos durante o torneio. Então, foi bom para dar uma aquecida e iniciar os trabalhos", comentou a meia.