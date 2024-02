Seleção de rúgbi em CR faz preparação ao Qualificatório de Paris

A Seleção Brasileira de rúgbi em cadeira de rodas está concentrada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, para a 1ª Semana de Treinamentos de 2024. As atividades começaram primordialmente no último sábado, 17, e terminarão no domingo, 25.

O principal objetivo da Seleção com a preparação é realizar ajustes ao Torneio Qualificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição classificatória acontecerá em Wellington, Nova Zelândia, entre os dias 20 e 24 de março. Do evento, sairão as últimas três seleções que disputarão o megaevento na capital francesa.

"Esta é a oportunidade de aprimoramento de habilidades técnicas, de identificar os pontos fortes e os que merecem maior atenção. Também vamos testar e ajustar estratégias táticas, sempre buscando soluções para aumentar o desempenho da equipe. Para isso, além dos 12 atletas convocados para o torneio classificatório, na Nova Zelândia, mais seis atletas do Programa Nacional de Rúgbi em Cadeira de Rodas foram escalados", disse Ricardo Tanhoffer, coordenador de alto rendimento da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC).